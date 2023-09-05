ظهرت فتاة وهي تدافع عن نفسها، بعد أن قام شخص بالتحرش بها، وجاءت الفتاة وهي تضرب ذلك الشخص ضربا مبرحا، ويبدو أنها تتعلم فنون القتال.
وأثنت التعليقات على شجاعة الفتاة، وعلق الكثيرون على المقطع بأنه كل فتاة يجب أن تتعلم أساليب الدفاع عن النفس، لمثل هذه المواقف.
اخوي قرم قلنا خال و الخال صفه نطلقها على ذوي البشرة السمراء وهيَ لغة شعبية متداولة لدى الشعب السعودي و لا تعتبر مسبة ولا فيها أسفاف ولا أجحاف و ما قلنا عبد و كلنا عبيد الله و أحلف أنه كان ناوي الركوب (الجنس) على قولتك ولا نكذب على الناس و أمره مكشوف و معروف وتحياتي لشخصك الكريم ودمت طيباً 🤲
سبحان الله العظيم.
بعض التعليقات تحس فيها شي غريب، وتدل على عقلية صاحبها العنصريه وعلى التفكير الجن……س!!
مجتمعه مع بعض.
👍👍👍👍
صدى .. بلا كذب
هذولا زوجان واختلفوا على من يدفع سعر ايجار الفندق
والزوجه مدربة كاراتيه وطبقت عليه الحركات 😂😂
اخص يا الخال يبي يركب ركبه جني 😤 و برافو والله على البنوته الشجاعة الصنديدة 👍👌👍