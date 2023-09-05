ظهرت فتاة وهي تدافع عن نفسها، بعد أن قام شخص بالتحرش بها، وجاءت الفتاة وهي تضرب ذلك الشخص ضربا مبرحا، ويبدو أنها تتعلم فنون القتال.

وأثنت التعليقات على شجاعة الفتاة، وعلق الكثيرون على المقطع بأنه كل فتاة يجب أن تتعلم أساليب الدفاع عن النفس، لمثل هذه المواقف.