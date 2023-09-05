تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫04637 مقابل الريال الواحد 0٫24711
الدولار: 3٫75105 مقابل الريال الواحد 0٫26659
درهم إماراتي: 1٫02125 مقابل الريال الواحد 0٫97919
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74135
دينار أردني:5٫29741 مقابل الريال الواحد 0٫18877
دينار كويتي: 12٫16480 مقابل الريال الواحد 0٫08221
الريال القطري:1٫03022 مقابل الريال الواحد 0٫97066
الدرهم المغربي:0٫36871 مقابل الريال الواحد 2٫71475
الجنيه المصري: 0٫12138 مقابل الريال الواحد8٫23698
التعليقات
اترك تعليقاً