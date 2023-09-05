تستمر أعمال تنفيذ مشروع تطوير وأنسنة طريق الملك عبدالعزيز في المدينة المنورة ، بنسبة بلغت 65% .

ويجري تطوير الطريق ، من خلال التصاميم المميزة المستوحاة من واجهات محطة قطار الحرمين المجاورة له ، كما يضم الطريق مسار خاص للحافلات السريعة BRT يربط المطار مع المسجد النبوي مرورًا بمحطة قطار الحرمين مباشرة .

ويُذكر أن برنامج الأنسنة ، هو أحد المبادرات الحضارية ، لتعزيز وتنمية البعد الإنساني في المنطقة مع التنمية والتطور العمراني لكافة شرائح المجتمع ، بهدف تحسين الهوية البصرية ودعم وتشجيع البرامج الثقافية والترويجية والفنية وإقامة الساحات العمرانية والمناطق المفتوحة والساحات الخضراء.