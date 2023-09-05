ظهر المسعى بالمسجد الحرام في مكة في مقطع فيديو نادر وقديم قبل 90 عاما.

ووثق المقطع لحظة انتقال الحجاج بين الصفا والمروة مع ارتفاع التكبيرات والصلاة داخل المسجد عام 1354هـ.

كما التقط هذا المقطع عندما كان المسعي مكشوف، وعلى جانبيه محلات تجارية.