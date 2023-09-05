أوضح الدكتور سعد العنزي استشاري القرنية وعمليات تصحيح النظر تصرفهم السريع في موقف انقطاع الكهرباء أثناء إجراء عملية لمريض.

وقال العنزي أنه انقطعت الكهرباء عليهم أثناء إجراء العملية داخل غرفة العمليات بشكل مفاجئ، ولكن الفريق الطبي مدرب على تلك الأزمات.

وأضاف العنزي بأنه سرعان ما بدأ الفريق الطبي في مساندة بضعهما البعض مع التشجيع، كما استخدم البعض الكشاف لاستكمال العملية.