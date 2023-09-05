روى شاب كيف خسر نحو 3 مليون ريال بسبب خوضه لتجارة الخضار دون وعي كامل بكيفية العمل فيه.

وقال إن أحدهم أقنعه بوجود محل خضار جيد وطلب منه أن يستكمل معه هذه النجارة بدلا من شريكه السابق الذي اختلف معه.

وأضاف أنه دفع في البداية مليون و 300 ألف ريال وجلب بضاعة كثيرة لكنها للاسف أصبحت منتهية الصلاحية، واكتشف أن العملاء يعلمون بأن المحل الذي يعمل به بلا بضاعة فأصبح بلا عملاء ما جعله يخسر إلى أن نصحه أحد الأصدقاء بالتوقف عن هذه التجارة لإيقاف الخسارة.