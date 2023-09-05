روى شاب كيف خسر نحو 3 مليون ريال بسبب خوضه لتجارة الخضار دون وعي كامل بكيفية العمل فيه.
وقال إن أحدهم أقنعه بوجود محل خضار جيد وطلب منه أن يستكمل معه هذه النجارة بدلا من شريكه السابق الذي اختلف معه.
وأضاف أنه دفع في البداية مليون و 300 ألف ريال وجلب بضاعة كثيرة لكنها للاسف أصبحت منتهية الصلاحية، واكتشف أن العملاء يعلمون بأن المحل الذي يعمل به بلا بضاعة فأصبح بلا عملاء ما جعله يخسر إلى أن نصحه أحد الأصدقاء بالتوقف عن هذه التجارة لإيقاف الخسارة.
محل خضار بضاعته ماتكلف ١٠ ريال.
والله لو معرض سيارات وخسر لن فلن يخسر مثل هذا االمبلغ
جايز يكون خسران اولا الانتباه للمحتويات وتاريخها وتعرف من وين تشتري بضاعتك وهل العمالة قايمين بدورهم تمام ويحتاج المحل صاحبة يكون مراقب ولوبالكميرات وتكون اسعارة تنافسية
وعمل عروض مزال ان عندك3مليون
مدام مخلي نص شعر راسه صدقوه يناس
مدام مخلي نص شعر راسه صدقوه يناس
ماهي مشكلة في خسارة المحل أو نوعه السؤال المهم هو كيف جمع المبلغ ومن أين لك ذلك فاللي يجمع هذا المبلغ ماهو محتاج فلوس ويصرف بدون علم وخبرة يجب الحجر عليه من قبل أقاربه وذويه
الرجل كلامه صحيح دفع مليون للتقبيل لمحل سوبرماركت(اسواق) واشترى بضاعة تاريخها على وشك الانتهاء لانه ليس لدي خبرة في الاسواق.
وليس محل خضار .وسمعة الاسواق من الاساس سيئة
ولذلك خسر مبلغ كبير.
الرجل كلامه صحيح دفع مليون للتقبيل لمحل سوبرماركت(اسواق) واشترى بضاعة تاريخها على وشك الانتهاء لانه ليس لدي خبرة في الاسواق.
وليس محل خضار .وسمعة الاسواق من الاساس سيئة
ولذلك خسر مبلغ كبير.
الرجل كلامه صحيح دفع مليون للتقبيل لمحل سوبرماركت(اسواق) واشترى بضاعة تاريخها على وشك الانتهاء لانه ليس لدي خبرة في الاسواق.
وليس محل خضار .وسمعة الاسواق من الاساس سيئة
ولذلك خسر مبلغ كبير.
ياريت يتقصى من هذا الكلام اللي نشر ومسوي صاحب حكمه هل مخول لنشر هذا الامر الاعلام المرئي والنيابة ياريت يعطونا الخبر الصحيح ٣ مليون محل فاكهةولا مشتري ثلاجات الشربتلي
ياليت يتم التحقق من كلامة ان صدق يساعد وان كذب يعاقب على كذبه ويحال لنيابة لنشره اخبار مضلله تسيئ لسوق وسمعته وما الغرض من نشر هذا الخبر ويحاسب.
ياليت يتم التحقق من كلامة ان صدق يساعد وان كذب يعاقب على كذبه ويحال لنيابة لنشره اخبار مضلله تسيئ لسوق وسمعته وما الغرض من نشر هذا الخبر ويحاسب.
نسأل الله ان يعوضه وجميع الشباب والشابات في مشاريعهم خيرا….. يربح تجارتهم .. ويحسن مطعمهم … ويزيد خبرتهم
مقطع الهدف منه التحطيم للشباب السعودي
وهو مقطع واضخ غير صحيح
هل يعقل احد يدفع مليون تقبيل فقط في محل لا يعرفه
او يشتري بضاعه ب ٨٠٠ الف لا يعرف مستوى الزبائن
او يدفع اجار ب ٣٠٠ الف في مكان خالي من الزبائن
حدث العاقل بما لايعقل فان صدق فلا عقل له
وهنا اقول…
سوق الخضره سوق خير وبركه واشتغلوا فيه ياشباب وكل واخد ومقدار جهده وفلوسه
ولا تصدقون من يسوق الخرطي لابعادكم عن الخير
الله يعوض عليك بخير
أنا خسرت بعربايه ذرة وبطاط 5 مليون ريال خلال اسبوع واحد فقط
ياليت لو يكون كل واحد يكتب موضوع او قصة وينشر ويطلع كذب لازم يعاقب ويأخذ غرامة مالية وسجن وجلد
ياخي الكذب من عيونه طالع
ياخي الكذب من عيونه طالع
ياخي الكذب من عيونه طالع
ياخي الكذب من عيونه طالع
البه يعوض عليك يا اخونا … والاخوان الي يردون بالتكذيب اقولكم اتقوا الله
ثلاثه ملايين كلها موز وبرتقال وعنب. ياخي مو معقوله افتح محل بثلاث ملايين خضار 😂😂😂
ودي اصدق بس قويه قال وش عرفك بالكذبه قال من كبرها
للأسف الموضوع عن الخضار والرجال يقول محل ولا طرا الخضار فطبيعي البضاعه الى جابها بالأول بعد سنتين منتهيه الصلاحيه.واتوقع والله اعلم من كلامه انه سوبر ماركت كبير.ولكن خبر الموضوع يختلف عن كلام الرجال.
نظام ابي انشهر وتعطوني فلوس
حاشا . شربتلي على غفلة . ثلاثة ملايين بخضار .
هذا ماحذ محل ولا سوق الخضار المركزي
ودي اصدقكك بس قوووويه قوووويه والله ماعندك الاالظعوى يعنى ماعندك ماعندجدتى فوزيه اترك الهياط عنك قال ايش 3مليون🤣🤣😂😂
تنقطع يدي اذا كلامه صحيح والله بالثلاثه مليون افتح موووووول تجاري .
٣ مليون اشتري فرع بنده
الله اكبر 3 مليووون والله من الضرررريط
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مستحيل المحل يكلف هالمبالغ الخرافية ، 10000 ٠ عشرة آلاف ريال تملى لك المحل بضاعة ، إنما 2000.000 مليونين ريال هذى قوية … ودي اصدق بس قوية … قوية ،
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الي اعرفه انه كل من فتح محل خضار الاوكسب فيها لانه مافي احد يشتري شي وماينباع وحتى الي كتب غير عن ماقيل يدعي انه خسر ٣ مليون ريال ونص والي كتب مليون و٣٠٠ ألف وكمان تاجر الخضار مايدفع كاش لانه بكل بساطة يجي الموزع يعطيه بسعر معين وهو يبيع بالي يبي ياخي لنا خبره في ذي التجارة
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ايش هذا
والله ماصدقت
ايش هذا
والله ماصدقت
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٣ مليون وحي خيال وكذاب بدون مكيال
أفضل محل خضار تكلفته ٢٥الف مع الثلاجات
ولكن يرغب في متابعين لمنشوره
عادى انصب اكذب بس بحدود
ام صواريخ بدون قاعده صعبه
ثلاث مليون تنشي مجمع سكني في قمه الفخامه
خضار بملايين .. قويه هذي والله لو انك وكيل للخضار
خضار بملايين .. قويه هذي والله لو انك وكيل للخضار
خضار بملايين .. قويه هذي والله لو انك وكيل لاخضار
ودي اصدق بس قوية قوية
يا رجل محطة بنزين ما تكلف 3 مليون
أحسن انه يسولف و يبلف و يألف (عاد 3 مليون يا البلاف في قوطة و خس وخيارارة) 😂😂😁😂😂
لاحول ولاقوة الابالله
خبل مهبول تحط كل هالمبالغ في محل خضار ومعروف الخضار اذا ماتبيعها وهي طازجه ولا تخرب وتروح خسار
الخضار تبيعها بمكاسب بسيطه اهم شي ماتجلس عندك
فعلا ذا ودي اصدقه لكن ذي فبركات جايب خضار بمليون شكل اقوى من هايبر بندة والعثيم صارنا بالزمن هذا الهلاسين والدلاسين الله المستعان
المساله ماهي مسألة درعمة وفلوس يالحبيب.
فعلن ( اعطي الخبز لخبازه لو أكل نصه)
و ياصبر الارض بس.
مثل هذه الأخبار من وحي الخيال كيف خسر ثلاثة ملايين وفي الخبر خسر مليون وثلاث مائة الف لاأكاد اصدق في محل خضار تدفع مثل هذا المبلغ اكبر محل خضار لايتعدى تكاليفه عشرة الآف ريال
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