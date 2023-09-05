استقبلت أعداد كبيرة من الجماهير البرازيلية النجم نيمار أثناء وصوله إلى معسكر منتخب البرازيل للحاق بمنتخب بلاده.

وظهر نيمار وهو تلتف حوله الجماهير وتلتقط معه الصور خارج أسوار المعسكر؛ حيث أخذت تردد اسمه فيما وقع لهم هو وتفاعل مع تشجيعهم الخاص.

وانضم نيمار إلى معسكر المنتخب البرازيلي في مدينة بليم البرازيلية، استعداداً للمباراة التي سيخوضها الجمعة أمام بوليفيا، في أول مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.