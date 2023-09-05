كشفت مصادر صحفية عن آخر مستجدات مفاوضات الاتحاد للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هناك إجتماع سوف يعقد في تمام الساعة 11 مساءً سيجتمع فيه مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب وملاك ليفربول؛ لمناقشة عرض الاتحاد لضم محمد صلاح بعرض يبلغ قيمته 217 مليون باون .

وكان الإعلامي والناقد الرياضي عبد الله خوقير كشف، مساء السبت، تفاصيل جديدة بشأن الانتقال المحتمل لـ صلاح إلى الاتحاد.

وقال خوقير في حديثه لقناة “الرياضية” :” محمد صلاح سيكون اتحاديًا، وأؤكد لكم هذا الخبر الآن، يوم الأحد سيودع ليفربول، وسيأتي مع سيرجيو راموس إلى مدينة جدة، والإعلان قد يكون يوم الإثنين.

وأكدت مصادر في وقتٍ سابق أن الاتحاد مستعد لدفع ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني (نحو 250 مليون دولار أمريكي) للتعاقد مع محمد صلاح.

يُذكر أن صلاح انضم إلى ليفربول في صيف عام 2017، وسرعان ما أصبح ركيزة أساسية في فريقه، وساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات ولم يفوت الفرصة لكسب احترام الجماهير وزملائه بفضل مهاراته المذهلة وقدرته على تسجيل الأهداف الرائعة.