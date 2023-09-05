استنكر الناقد الرياضي جمال عارف تأخر نادي الاتحاد في التعاقد مع مدافع قائلا: من خلف هذا التسويف لاستقطاب مدافع حتى الآن؟

وأضاف عارف أن الاتحاد مثَّل المملكة في كأس العالم، ولا يزال يقف مكتوف الأيدي ولم يتعاقد مع مدافع، على الرغم من المطالبة بهذا الأمر منذ أكثر من شهر.

وتساءل ما إذا كان استقطاب اللاعب حسن كادش، سيسد العجز في هذه المنطقة، وأكد أن جماهير الاتحاد تسأل وتشعر بالحيرة تجاه موقف الإدارة.

يذكر أن إدارة نادي الاتحاد تعاقدت مع حسن كادش، قادما من صفوف التعاون، بعقد يمتد لمدة 3 سنوات قادمة، بمبلغ 42 مليون ريال.