علّق الإعلامي الرياضي عادل بن عبدالمحسن الملحم على إمكانية ضم النجم الدولي المصري محمد صلاح لصفوف الاتحاد .

وقال الملحم من خلال تويتة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :” قدوم محمد صلاح للاتحاد سيفرح ناس وفي نفس الوقت راح يُحزن ناس، أظن الساعات القليلة القادمة راح تكشف المستخبي.”

وكانت مصادر صحفية أفادت بأن هناك اجتماع سوف يعقد في تمام الساعة 11 مساءً سيجتمع فيه مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب وملاك ليفربول؛ لمناقشة عرض الاتحاد لضم النجم الدولي المصري محمد صلاح بعرض يبلغ قيمته 217 مليون باون .

ويعتبر محمد صلاح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم حاليًا، وقد حقق نجاحًا كبيرًا مع نادي ليفربول.