أكد لاعب كرة القدم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، أنه يرى أن مستقبل كرة القدم سيكون في المملكة العربية السعودية.

وقال ميتروفيتش، خلال تصريحات صحافية: “أعتقد أن مستقبل كرة القدم سيكون في المملكة العربية السعودية”، مضيفًا: “الأجواء هنا والتشجيع والاستقبال الذي حظيت به من جماهير الهلال هو ماجعلني أنتقل للدوري السعودي؛ لم أحظ بهذه الأجواء أبدًا في حياتي”.

وكان ميتروفيتش قد فاز بجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة لبطولة دوري روشن للمحترفين، وذلك بعد تسجيل هدف في مرمى نظيره الاتحاد، في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بـ4/3.