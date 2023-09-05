رد الإعلامي الرياضي عدنان جستنية على تعليق الإعلامية المصرية مي حلمي فيما يدور حول حقيقة انتقال نجم ليفربول محمد صلاح إلى الاتحاد

وقال جستنية عبر حسابه على موقع إكس :” الزميلة المحترمة جداً جداً. مي حلمي لن أرد عليك الآن ولكن ثقي تماماً سأرد عليك في الوقت المناسب رداً مهنياً حتماً بل ومن المؤكد ستندمين” .

فيما ردت مي حلمي على تغريدة جستنية قائلة:” ولا تزعل أهو سايب الي وراه والي قدامه وقاعد مستني مكه يروحها البيت من المدرسة” مرفقة تعليقها بصورة مفبركة لصلاح جالس أمام إحدى المدارس بجدة منتظر ابنته مكة

وفي وقت سابق كانت الإعلامية المصرية مي حلمي علقت على الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه ، بعدما صرح الأخير بأن النجم المصري محمد صلاح سينتقل إلى صفوف الاتحاد .

و قالت حلمي خلال برنامجها «الحكم»،”يا أستاذ جستنيه أنت مصدق الكلام دا ، ولما صلاح يشوف حضرتك بتقول إن قدم لبنته مكة في أحد مدارس جدة ، هيجي إزاي”.

وتابعت :”إزاي قدرت كإعلامي تقول خبر زي دا للاعب دولي مهم ، طالبين فيه أرقام كبيرة ، إنه نزل يسجل لبنته في المدرسة ، الراجل رايح يشوف شغلة ولا هيقدم لعياله في المدرسة ويسيب العقد و يركز في تقديم المدرسة” .

وفي وقت سابق ، صرح جستنيه ، بأن النجم المصري انتقل إلى الاتحاد ، كما أنه انتهى من الإجراءات النظامية ، بالإضافة إلي انتهائه من التصوير الخاص بالاتحاد ، ويقوم حاليًا بتسجيل ابنته مكة في أحد مدارس جدة.

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