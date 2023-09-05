ظهرت مشهورة تيك توك ميعاد العسيري وهي تتغزل بنفسها وترفض تشبيهها بأحد، مؤكدة أنها لا تشبه إلا القمر .

وجاءت العسيري في مقطع فيديو متغزلة بنفسها قائلة:” لا تشبهوني بأحد أنا لا أشبه إلا القمر، أما المجرات اللي حوالين القمر أنا مالي فيهم، لا تشبهوني بملكة جمال ما أدري أيش .”

وأضافت:” لو سمحتوا زودتوها وكبرتوها علي ما في أحد وما في إلا أنا واحدة قولوا بسم الله ماشاء الله .”

وكانت ميعاد العسيري ظهرت في مقطع فيديو وهي تقول أنها أصيبت بالعين، بعدما كانت قد صرحت أنها أجمل امرأة في العالم.

وقالت ميعاد العسيري، في فيديو لها: “أصيبت بالعين.. اذكروا الله على كل شيء أعوذ بالله من عين ما سمت”.

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