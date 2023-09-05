ظهرت مشهورة تيك توك ميعاد العسيري وهي تتغزل بنفسها وترفض تشبيهها بأحد، مؤكدة أنها لا تشبه إلا القمر .
وجاءت العسيري في مقطع فيديو متغزلة بنفسها قائلة:” لا تشبهوني بأحد أنا لا أشبه إلا القمر، أما المجرات اللي حوالين القمر أنا مالي فيهم، لا تشبهوني بملكة جمال ما أدري أيش .”
وأضافت:” لو سمحتوا زودتوها وكبرتوها علي ما في أحد وما في إلا أنا واحدة قولوا بسم الله ماشاء الله .”
وكانت ميعاد العسيري ظهرت في مقطع فيديو وهي تقول أنها أصيبت بالعين، بعدما كانت قد صرحت أنها أجمل امرأة في العالم.
وقالت ميعاد العسيري، في فيديو لها: “أصيبت بالعين.. اذكروا الله على كل شيء أعوذ بالله من عين ما سمت”.
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انتي حولاء لاترين الاشياء بعين الحقيقه
انتي حولاء لاترين الاشياء بعين الحقيقه
انتي حولاء لاترين الاشياء بعين الحقيقه
هههههههه شكلك ماشوفتي القمر القمر كله حفر وباهت وتراب ويعكس ضوء الشمس القمر مافيه ضوء ولا نور ولا حياة ولا شكل 😅😑
مجرم بعيد المدى
تبي تفلق البنت قال عسكري وحرامي
اصحي لنفسش يابنت زودتيها تراك ماخذه بنفسش مقلب والله ياما في عسير جواهر مكنونه أطلق منش وأجمل منش
اهم شي المنتفخ والمنفلق كيف وضعه…الباقي مانبيه
خضراء الدمن نبته في دمن بقره .نهايتها يأكلها حمار…
مربوعة كلك داخل في بعضك مايعرف الكتف من الخصر وبعدمغرورة لاحول ولا قوة الا بالله
الله يشفطكي
الله يشفيك ويعينك على نفسك
القمر وين وانتي وين ، حتى المجرات بينك وبينهم فرق كبير ، لو كنت واثقة من نفسك لظهرتي بدون ميك اب وفلاتر ، القمر يظهر ويطلع لنا بنوره بدون لا فلتر ولا ميك اب
ابو غريب ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
في ذمتي ان بقرة جدك حلوه
الحمد لله على نعمة العقل
تشبهين بقرة جدي
القمر كل تراب وحصى
ابو كبوس :
استر على اخوك استر 😁😁✌️ب
وقد ثبت سابقا ان القمر صحراء جرداء مقفرة شبهي نفسك بشىء له قيمة
💕💕💕💕
💛💙💛💙
يا بعيد المدى أشك أن التوقيع اللي على بالكونتها توقيعك 😂😂😁😂😂
تعالي نعلب عسكري وحرامي 😎 ✌️