ظهرت فتاة صينية أثناء تواجدها في المصعد وهي تنجب طفلها الرضيع بداخله، وفي أقل من 10 دقائق كان الصغير بين يديها.

وبعد الولادة بدأت الفتاة بتنظيف نفسها، ثم خرجت وألقت الطفل في سلة القمامة، بلا رحمة، وأخذت حقيبتها وبدأت في التحرك بعيدا.

وانهالت التعليقات على هذا المقطع واصفين الأم بأنها بلا قلب، وأن الأطفال نعمة حُرم منها الكثيرون.