ظهرت فتاة صينية أثناء تواجدها في المصعد وهي تنجب طفلها الرضيع بداخله، وفي أقل من 10 دقائق كان الصغير بين يديها.
وبعد الولادة بدأت الفتاة بتنظيف نفسها، ثم خرجت وألقت الطفل في سلة القمامة، بلا رحمة، وأخذت حقيبتها وبدأت في التحرك بعيدا.
وانهالت التعليقات على هذا المقطع واصفين الأم بأنها بلا قلب، وأن الأطفال نعمة حُرم منها الكثيرون.
سبحان الله سمعت ان الى تحمل بالحرام تنجب بلا الم اصلا ينزل البيبي بلا مجهود علشان لاينكتب لها اجر
حسبنا الله ونعم الوكيل
ولاحول ولاقوة الابالله
هذا ما يحدُث عندما
تخرُج المرأة من بيت أهلها
بلا مَحرَم بإسم الحُرّية
الشيطانية …تكون كالشّاة🐑
في مُؤخّرة القطِيع ؛ هدفاً
سهلاً للكلاب و الحيوانات
المُفترسة…
…الإختلاط المُحرّم يؤدي للزّنا
…و العياذ بالله …و يقتُل
أطفالاً أبرياء قبل أن يرَوا
نُور الحياة …و هذا ما فعَلته
هذه المرأه … لعنها الله …
…الشيطان بِالمِرصاد لِكُل مَن
يبتعد عن الله عزّ و جلّ…
يُصبِح له هدفاً سهلاً ؛
يُردِيه الهلاك دُنياً و آخِرَة …
…🇸🇦 …
مقطع يقطع القلب لجنين يوضع في كمين القمامة ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله و نعم الوكيل 🤲😭💔😭🤲
الصين شعب خساسه
ياكلون كلاب وصوارير وضواطير وقطاوه ويزقون بالشارع