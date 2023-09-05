تشهد محلات التموينات تغيراً كبيراً بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن للأشخاص القيام بعملية الشراء دون المرور على المحاسب والدفع الكاش

وقام المحرر التقني عبدالله السميع بتجربة في جناح المدفوعات السعودية في معرض سيملس السعودية حيث التقط عدد من السلع ثم خرج بدون أن يمر على محاسب.

وأكد السميع أنه في المستقبل سيقوم الأشخاص بشراء كل ما يلزمونهم دون المرور على محاسب، وما يحدث هو أن سعر هذه المواد تخصم تلقائيا من البطاقة بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي.