قدّم الناقد الرياضي ورئيس الاتحاد الآسيوي للصحافة الكويتي سطام السهلي نصيحة لأندية المملكة التي ستلعب في مباريات دوري أبطال آسيا في إيران .

وقال السهلي خلال لقائه على برنامج الديوانية :” أمر إيجابي إنك تلعب على ذهاب وإياب في أرضك، ككرة قدم إيجابي أن تلعب بأرضك وخارجها لأن الملعب المحايد دائمًا متعب للفريقين .

وأضاف :” أنصح الأندية السعودية بشيء، أخد معك واحد يعرف يقدم احتجاج رياضي”، لافتًا أن الأندية تحتاج أصحاب خبرة في هذا الأمر .

يُذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أكد أن جميع مباريات دوري أبطال آسيا، سوف تقام على أساس نظام الذهاب والإياب، وجاء هذا التطور في أعقاب الاتفاق الرائد بين الاتحادين السعودي والإيراني يوم الاثنين، والذي تم إعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوصه.