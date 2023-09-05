أكد الناقد الرياضي علي الزهراني، أن نادي الاتحاد حظي بكل أنواع الدلال خلال السنوات الماضية ما فاق الهلال والنصر والأهلي.

وقال علي الزهراني، عبر برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية، أنه وصل سقف طموح الجماهير الاتحادية إلى مستوى غير مسبوق؛ حيث لا يصارع الاتحاد من الهبوط مثلما يصارع الشباب.

وأشار إلى أنه تم دعم نادي الاتحاد بالعديد من النجوم العالميين، فيما قدم مباراة الكلاسيكو مع الهلال كأفضل مباراة تاريخيًا.