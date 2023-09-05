أكد الناقد الرياضي هتان النجار، أن نقطة خلاف اللاعب الإسباني سيروجو راموس مع الاتحاد كانت على المدة، لافتًا أن قيمة عقده كانت 7 مليون يورو

وقال هتان خلال لقائه على برنامج برا الـ 18 : ” أن سيروجو راموس عرض على الاتحاد قبل البطولة العربية التي أقيمت في الطائف وكان من ضمن الأسماء المرشحة من قبل لجنة الاستقطاب للعب في دوري روشن.”

وأضاف:” نونو سانتو كان عنده وجهة نظر إن هذا اللاعب لا يتوافق مع توجيهاته الفنية وبالتالي كان رافض اللاعب وأوقفت إدارة الاتحاد هذا الملف .”

وتابع :” أن راموس عرض على عدد من الأندية منها النصر والأهلي وعندما اقتربت ساعات الحسم وإغلاق ملف التعاقدات، يعيد فتح ملف راموس واللاعب كان متاح وتم ارسال عرض رسمي له وكان نقطة الخلاف بين الاتحاد واللاعب حول المدة اللاعب يبغى سنتين والاتحاد سنة .