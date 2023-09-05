تنوي إدارة نادي الشباب الاستغناء عن الدولي الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية التي تُقفل بعد غد.

ويأتي ذلك بعد أن اتفقت مع نظيرتها في الهلال على شراء عقد الحارس الدولي محمد العويس.

وأفادت مصادر مقربة للنادي بأن الشبابيون يبحثون رحيلَ كيم سواءً بإنهاء عقده، أو إعارته بسبب تراجع مستواه الفني، وعدم تقديمه الإضافة المطلوبة.

وأكدت أن النادي يواجه صعوبةً في مخالصة كيم سيونج جيو، الذي يمتدُّ عقده حتى 2025، ويتسلَّم سنويًّا نحو مليون و800 ألف دولار.

وتحاول إدارة الشباب إعارة سيونج جيو إلى أحد فرق دوري روشن، أو فريق خليجي، وتسجيل أجنبي آخر بدلًا منه.