نفت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء عملية البدء في استقبال المواطنين أصحاب الصكوك الزراعية الراغبين في تعديلها للاستعمال السكني لاستكمال طلباتهم.
وقال المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، أن ذلك لمن لديهم معاملات سابقة بالأمانة مكتملة الإجراءات.”
وأشار إلى أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة من قبل الوزارة، ولم يصدر أي توجيه حتى الآن بالبدء في استقبال الطلبات.
قيد الدراسة
راح جيل وجاء جيل
والوضع (قيد الدراسة)
تقاعد أمناء وتنصب أمناء
والوضع (قيد الدراسة)
توفوا موظفين رحمة الله عليهم وجاء موظفين جدد
والوضع =تحت الدراسة)
معاملتي منذ طفولتي والحين كبرت
والوضع مازال (تحت الدراسة)
مراجعين ماتو وشبعو موت
والوضع مازال (تحت الدراسة)