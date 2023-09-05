أكد الصحفي عبدالكريم الزامل أن ملعب الأول بارك حصري لنادي النصر، حتى وإن كان ملك لصندوق الاستثمارات، فإن هناك اتفاق بينهما.
وأضاف الزامل أن الهلال رفض من قبل أن يلعب نادي النصر على ملعبه منذ 3 مواسم ماضيه، على الرغم من أن النصر كان يلعب على ملاعب ترابية أدت إلى إصابات كثيرة، ولم تستطع وزارة الرياضة إجبار الهلال على شئ.
وأردف أنه تم نقل النصر حينها إلى المجمعة لاستكمال اللعب هناك، وحاليا لن يستطيع أحد سلب النصر حقه وخاصة بعد الخسارة التي لقيها في ال3 مواسم الفائتة.
وأنهى حديثه قائلا أن ملعب الملك فيصل بن فهد في الملز، هو ملعب جاهز طوال الموسم ولا يوجد به أي صيانات.
#عبدالكريم_الزامل | @Abdulkarem_zaml
الأول بارك حصري للنصر، وملعب الملز جاهز طول الموسم#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/2EI1Lrhm1r
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 4, 2023
مدعوس بارك حديقة البليهي وكويلار،،، ما نبية،، حنى نجي نعطيكم واجبكم فية ونروح مثل اللي متزوج مسيار،،، احم،،، احم،، احم،، ويضرب الباب
وش عنده ابو رياح
الفقر مثل الشحاذ الى عزموه على قصر وسوى نفسه صاحب القصر
5 سنين ماحقتت فيه بيالة شاهي 🤣🤣🤣🤣🤣