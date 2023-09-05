أكد الصحفي عبدالكريم الزامل أن ملعب الأول بارك حصري لنادي النصر، حتى وإن كان ملك لصندوق الاستثمارات، فإن هناك اتفاق بينهما.

وأضاف الزامل أن الهلال رفض من قبل أن يلعب نادي النصر على ملعبه منذ 3 مواسم ماضيه، على الرغم من أن النصر كان يلعب على ملاعب ترابية أدت إلى إصابات كثيرة، ولم تستطع وزارة الرياضة إجبار الهلال على شئ.

وأردف أنه تم نقل النصر حينها إلى المجمعة لاستكمال اللعب هناك، وحاليا لن يستطيع أحد سلب النصر حقه وخاصة بعد الخسارة التي لقيها في ال3 مواسم الفائتة.

وأنهى حديثه قائلا أن ملعب الملك فيصل بن فهد في الملز، هو ملعب جاهز طوال الموسم ولا يوجد به أي صيانات.