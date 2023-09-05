علق الإعلامي الرياضي تركي العجمة على أزمة طلب نادي الهلال اللعب في ملعب الأول بارك معقل نادي النصر، وذلك بسبب وجود نية لإغلاق ملعبي الملك فهد الدولي والملز في الرياض بعد نهاية الموسم الحالي استعدادًا لـ كأس أمم آسيا 2027.

وقال العجمة خلال حديثه في برنامج “كورة روتانا”: “أين سيلعب الهلال وسط هذا الجدل الدائر، النصراويون يقولون لا أحد يمس الملعب، ويتذكرون ما حدث معهم قبل 5 سنوات في مباراة أحد ونقلهم إلى المجمعة بعد أن طلبوا اللعب في ملعب الهلال وقتها الذي كان يُسمى بملعب الجامعة.”

وأضاف: “الهلاليون رفضوا الشروط التي طُرحت عليهم بشأن اللعب في الملعب ومدرجاته صفراء والنصر ليس لديه أي استعداد لتغيير هوية الملعب.”

وكانت تقارير أكدت أن إدارة الهلال بحثت إقامة بعض مباريات الزعيم في ملعب “الأول بارك” لكن الشروط التي طُرحت على إدارة الهلال قوبلت بالرفض من مجلس إدارة فهد بن نافل.