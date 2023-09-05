علق الإعلامي الرياضي تركي العجمة على أزمة طلب نادي الهلال اللعب في ملعب الأول بارك معقل نادي النصر، وذلك بسبب وجود نية لإغلاق ملعبي الملك فهد الدولي والملز في الرياض بعد نهاية الموسم الحالي استعدادًا لـ كأس أمم آسيا 2027.
وقال العجمة خلال حديثه في برنامج “كورة روتانا”: “أين سيلعب الهلال وسط هذا الجدل الدائر، النصراويون يقولون لا أحد يمس الملعب، ويتذكرون ما حدث معهم قبل 5 سنوات في مباراة أحد ونقلهم إلى المجمعة بعد أن طلبوا اللعب في ملعب الهلال وقتها الذي كان يُسمى بملعب الجامعة.”
وأضاف: “الهلاليون رفضوا الشروط التي طُرحت عليهم بشأن اللعب في الملعب ومدرجاته صفراء والنصر ليس لديه أي استعداد لتغيير هوية الملعب.”
وكانت تقارير أكدت أن إدارة الهلال بحثت إقامة بعض مباريات الزعيم في ملعب “الأول بارك” لكن الشروط التي طُرحت على إدارة الهلال قوبلت بالرفض من مجلس إدارة فهد بن نافل.
تركي العجمة: أين سيلعب الهلال مبارياته وسط الجدل الدائر حول ملعب "الأول بارك"؟@TurkiAlajmah#كورة_روتانا pic.twitter.com/CfwhOIOutK
— برنامج كورة (@korarotana) September 4, 2023
يدفعون ويلعبون. يستاجرون الملعب من عمهم النصر كل مباراه 😉😉😉😂😂😂😂
لازم ملعب لكل نادي خاص فية يكون المالك هو النادي نفسة ويقوم على تطويرة النادي نفسة مو مملوك لفلان وفلانة
دوري ولعيبة عالمية ومافي ملاعب ما تجي
لازم ملعب لكل نادي خاص فية يكون المالك هو النادي نفسة ويقوم على تطويرة النادي نفسة مو مملوك لفلان وفلانة
دوري ولعيبة عالمية ومافي ملاعب ما تجي
لازم ملعب لكل نادي خاص فية يكون المالك هو النادي نفسة ويقوم على تطويرة النادي نفسة مو مملوك لفلان وفلانة
دوري ولعيبة عالمية ومافي ملاعب ما تجي
الهلال لا يعتمد على ولد مدير يجيب له ملعب عقده ب ٢٠٠ مليون😎 …في الأول والأخير لو نلعب بملعب جامعة الإمام ولا نلعب في ملعب مدرجاته تشبه براميل البلديه😂
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يلعبون بملعب الوالد
الشباب
يلعبون بملعب الوالد
الشباب
انقلعوا شوفوا لكم ملعب ماكثر ملاعب الحواري هذا قدركم يالزعيقه
انتوا ماتتشرطون احنا نحط كل شروطنا عجبكم ولا شربوا من ماء ……واللا البحر ماتستاهلونه
الفقراويه الصندوق يسدد ديونكم من سنين وقويين عين راح نلعب فى الملعب وبشروطنا فهمتم ولالا احنا تبع الصندوق االلى خلاكم اوادم ههههه
الفقراويه الصندوق يسدد ديونكم من سنين وقويين عين راح نلعب فى الملعب وبشروطنا فهمتم ولالا احنا تبع الصندوق االلى خلاكم اوادم ههههه
اننانيون هذولا الزعيقيون التافهون النابحون البكاءون بس يتبكبكون انا ماشفت بحياحتي أحد يتبكبك مثل الهلاميون مثل الحريم لا شين وقوي كيف لك عين عام ال19رفضت أن النصر يلعب بملعبكم والحين بكل وقاحه وقاية عين تبي تلعب وش وجيهكم بالله عليكم استحو خلو بوجيهكم دم ياخووي غصب هي إلا لعنة الله عليكم ايها الزعقاء الضعفااااااء
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الرد بالمثل وعلى الطواقي تحمل تبعات الماضي
يجيك العلم يا تركي النعجة،،، طرق تغير الوانة ونلعب فية أساساً هو حديقة البليهي