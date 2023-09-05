تعثرت صفقة انتقال عبدالفتاح آدم إلى نادي التعاون بسبب رفض راغد النجار الانتقال للنصر ورغبته الكبيرة بالانضمام لصفوف الأهلي .

َودخل النادي الأهلي في مفاوضات حاسمة مع راغد النجار، حارس مرمى نادي التعاون، من أجل ضمه لصفوف الفريق رفقة السنغالي إدوارد ميندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقد أرسلت الإدارة الأهلاوية ، عرض رسمي للتعاون من أجل التعاقد مع راغد النجار ، هذا الصيف ، حيث العرض المقدم من الإدارة الأهلاوية أعلى من عرض النصر .

يذكر أن إدارة التعاون أنهت إجراءات التوقيع مع المهاجم الغامبي ⁧‫موسى بارو‬⁩ 24عام لاعب نادي بولونيا الإيطالي حتى عام 2026م