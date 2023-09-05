نشر لاعب نادي الهلال عبدالإله المالكي، صورة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس برفقة والده وهم في سعادة بالغة .

وعلّق المالكي على الصورة قائلاً:” مع والدي أسأل الله له ولوالديكم طيلة العمر، ورحم الله المتوفي منهم .”

وكانت مصادر داخل نادي الهلال أكدت أن ما تردد بشأن الاستغناء عن المالكي خلال الفترة الحالية غير صحيح، وأن اللاعب مستمر مع الزعيم دون أي مشكلة.