نشر لاعب نادي الهلال عبدالإله المالكي، صورة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس برفقة والده وهم في سعادة بالغة .
وعلّق المالكي على الصورة قائلاً:” مع والدي أسأل الله له ولوالديكم طيلة العمر، ورحم الله المتوفي منهم .”
وكانت مصادر داخل نادي الهلال أكدت أن ما تردد بشأن الاستغناء عن المالكي خلال الفترة الحالية غير صحيح، وأن اللاعب مستمر مع الزعيم دون أي مشكلة.
الله يحفظهم صوره مصغره من ابوه
الطاقيه أكل الطُعم 😂
لاعب خللاص راحت عليه وجالس الدلال يجامله لاأكثر ولااقل
هذا نادي الدلال ماعندهم خاتمه يبعون أقرب الناس لهم
الله يعطيه العافيه
بعد انتقاله من الاتحاد تعاقبت عليه الاصابات
الله يشفيه ويعافيه
💕💕💕💕
💛💙💛💙
💚💚💚💚
👍👍👍👍
عبدالاله وينه بالضبط 😂😂
وين اللاعب ههههههههههههههه