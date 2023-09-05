أفاد الناقد الرياضي سعود الصرامي بأن إدارة نادي الفتح ردت على العروض التي تستهدف التعاقد مع المحترف المغربي مراد باتنا .

وأشار الصرامي عبر حسابه الرسمي على منصة إكس بأن إدارة الفتح قالت في ردها :” هات إذنك، اللاعب مش للبيع .”

وقدم باتنا مستويات عالية مع الفتح في الموسم الماضي حيث شارك في 29 مباراة مع الفتح، 26 منها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، و3 في كأس خادم الحرمين الشريفين، واستطاع أن يسجل 6 أهداف في الدوري و3 أهداف في كأس الملك، فيما صنع 6 أهداف في الدوري وهدف في كأس الملك.

يُذكر أن إدارة الفتح أعلنت في وقتٍ سابق تمديد عقد المحترف المغربي مراد باتنا لمدة عام إضافي ليستمر مع الفريق الأول لكرة القدم حتى 2023.