حددت مشهورة تيك توك رها الزهراني مهرها وشروط موافقتها على الزواج

وقالت الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك رها الزهراني أن شرط زواجها هو دفع مهر قيمته ٥٠٠ ألف ريال

وأثارت رها الزهراني الجدل بعد ظهورها خلال بث مباشر على تيك توك تحدد شرط زواجها مقابل مهر نصف مليون ريال، وذلك رداً على سؤال أحد المتابعين.