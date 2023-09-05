حددت مشهورة تيك توك رها الزهراني مهرها وشروط موافقتها على الزواج
وقالت الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك رها الزهراني أن شرط زواجها هو دفع مهر قيمته ٥٠٠ ألف ريال
وأثارت رها الزهراني الجدل بعد ظهورها خلال بث مباشر على تيك توك تحدد شرط زواجها مقابل مهر نصف مليون ريال، وذلك رداً على سؤال أحد المتابعين.
زهران العناصي براء منك ومن امثالك
عليك من الله ما تستحقين..
من يرضى أن يتزوجك فليس برجل
من سنه الطبعة وهذي مهوركم يااا الزهارين غير الذهب و طلبات أهلك وعشيرتك **!!
بس من اللي بتزوجك و أنتي متبرجه ** الا واحد بايعها **!!!
طيب وايش المقابل ؟؟؟؟
هذا شرط جزائي ماهو “مهر”
وألأمر ألأخر وهو ألأهم مين إللي عنده ذرة عقل يرتبط
بوحده مثلك أو من هم على شاكلتك ؟
الرجل إذا بغى يتزوج يدور على راعية الدين أولآ وهذا
يعتبر من بر ألأباء لأبنائهم يختار لهم ألأم الصالحة
إللي تربيهم على طاعة ألله وإتباع سنة نبيه محمد
صلى ألله عليه وسلم .
مايتزوج وحده تقلب ميزان حياتهم وفكرهم وأخلاقهم
بأفكار غربية ليست من ديننا ولا من عاداتنا ولا من تقاليدنا
ولا من عرفنا في شيء … وسلامتكم.
أن وجدتي رجل فلن تجدي إلا ديوث فالرجل …. الغيور لن يقترن بك و أنتِ بهذا التبرج و …. السفور.
دبوا في عفلتك 😤😡😤
ناظر بوجه العنز واحلبها
لايوجد رجل يقبل الزواج من متبرجه
مع الضريبه او بدون ؟
وكم مدة العقد ؟
وممكن دفعه اولى مع التقسيط؟
وهل فيه مؤخر او لا ؟
اساله كثيره غيرها تحتاج اجوبه هذه نص مليون ماهي لعبه…
500 الف ريال يا رخصك اجل
عز الله عرفت محد طالع في وجهها وقالت تحط سعر لنفسها وما يسوي كذا غير الرخيص
تقــل وجــه حــصان خســران بالســباق
يادافــــــــع البــــــــلا
هههههههههههههههههههههااااي
سعرك السوقي اقل من 500 ريال
بعدين اللي تحرج على نفسها في المواقع ماخد بيسومها او ياخذها 😊😊
قسم بالله ي عيال
ورب الكعبه
ببلاش ماابغاها
انتي يحطونك بكرتون مغلف ويشرطون على العريس مايفتحه إلا بالبيت
ويكتبون أسفل الكرتون غير قابل للاسترجاع
طبعآ مايحتاجون يحطون تاريخ انتهاء 😂
وبوك وش راية يبيع
بعض النساء تتكلم عن الرجل السعودي وانه لايقدر المراة ثم تكلب مهر بمئات الالوف وعي تعلم انه لايوجد غير الرجل السعوظي يدفع المهر خاصة المهر الضخم
الرجل الامريكي والاوربي والروسي والصيني والياباني وغيرهم لايدفعون المهر ويطلبون من الزوجة النشاركة في البيت والنفقة
حدك خمسة الاف
عجيب بعض النساء في السعودية تقول المراة مثل الرجل ثم تطلب مهر ضخم
اين المساواة
والله ما أدفع في هذة الساقطة حتى ريالين ولو دفعت لي المهر اللي هي طالبتة ما اقبل بها أم لأولادي والعياذ بالله