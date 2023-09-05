كشف الناقد الرياضي أحمد العقيل أن بيان شركة الوسائل زاد من حدة الجدل المثارة حول ملعب الأول بارك، ورأى أن هذا البيان لم يكن له فائدة.

وأضاف العقيل أن هذا البيان يدل على أن هناك شئ رسمي، وليس مجرد مشادات بين الجماهير الهلاليين والنصراويين على منصات التواصل الإجتماعي.

وأردف أن هذا مجرد رأي للجمهور، وشركة الوسائل لا تقوم بإصدار بيانات رسمية على كل آراء الجمهور المطروحة، وأكد أن هذا الأمر جعل هناك حالة من التوتر في صفوف جماهير النصر.

وأكد أنه لا يوجد شخص نصراوي أو هلالي تحدث عن ملعب الأول بارك بشكل رسمي، وأضاف أن ملعب الأمير فيصل بن فهد مستمر حتى نهاية الموسم وسيلعب عليه الهلال.

وأنهى العقيل حديثه قائلا: أن ملعب الملك فهد سيقام عليه مباراة الهلال والنصر في الدور الأول، وسيتم إغلاقه بعدها حتى يظهر في حلته الجديدة.