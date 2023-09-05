علّق نجم الكرة السعودية فؤاد أنور، على مباراة الهلال والاتحاد الذي حول بها الزعيم تأخره بثلاثة أهداف لهدف، لفوز رائع بأربعة أهداف لثلاثة أهداف على حساب الاتحاد بملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

وقال أنور خلال لقائه على برنامج المنتصف :” نونو سانتو “خبص” الاتحاد وجيسوس عليه علامة استفهام .”

وأضاف:” أقول لـ جيسوس، احمد ربك إن في المباراة هذي معاك ميتروفيتش وبونو هم اللي انقذوا المدرب وليس الفريق .”

يُذكر أن الهلال فاز على الاتحاد بنتيجة 4-3 في مباراة الكلاسيكو، التي أُقيمت يوم الجمعة الماضية بتوقيع الكسندر ميتروفيتش، وسالم الدوسري.