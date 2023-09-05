ظهر مجموعة من الشباب داخل حفل زفاف حين قام أحدهم بتشغيل أهزوجة اللاعب الصيربي متروفيتش، وسط استهجان أهل المناسبة.

وكانت ردة فعل العريس غير متوقعة، حيث تفاعل معهم بشكل طريف، وظلوا يقفزون على أنغام الأهزوجة، وتحول العرس إلى مدرجات في الملعب.

يذكر ميتروفيتش فاز بجائزة أفضل هدف في الجولة الخامسة لبطولة دوري روشن للمحترفين، وذلك بعد تسجيل هدف في مرمى نظيره الاتحاد، في المباراة التي انتهت بفوز الزعيم بـ4/3.