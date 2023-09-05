وقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مذكرة تفاهم مع نظيره الإيراني، وذلك بحضور رئيسي الاتحادين ياسر المسحل ومهدي تاج، وذلك بمقر الاتحاد السعودي في الرياض.

وتهدف مذكرة التفاهم بين الاتحادين السعودي والإيراني إلى تعزيز سبل التعاون بينهما بما يخدم كرة القدم في البلدين على مستوى كرة القدم الآسيوية.

وتتضمن مذكرة التفاهم، تبادل الخبرات بين الاتحادين عن طريق تقديم دورات تدريبية شاملة للحكام، ودعم وتطوير الفئات السنية وكرة القدم النسائية وكرة قدم الصالات وكرة القدم الشاطئية.

ومن جانبه، قال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، أن مذكرة التفاهم مع الاتحاد الإيراني ستعمل على تعزيز العلاقات بين الاتحادين بما يخدم كرة القدم الآسيوية.

وكشف رئيس الاتحاد الإيراني مهدي تاج عن تطلعه للعمل مع الاتحاد السعودي والمضي قدمًا نحو مزيد من التعاون بين الجانبين، وهو ما سينعكس إيجابًا خلال الفترة المقبلة.