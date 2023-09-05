صرحت وزارة الداخلية للأحوال المدنية أنه يوجد حالات غير مسموح فيها تصوير بطاقة الهوية الوطنية، مثل موقع الـ tiktok وكذلك البنوك لعمل حسابات بنكية.

وأكدت أنه يجب على المواطنين الحذر من طلب برنامج الـ tiktok تصوير البطاقة، جاء ذلك عندما كشف أحد المواطنين أن الموقع طلب منه تصوير البطاقة من جميع الاتجاهات.

وشددت كذلك على أنه غير مسموح بتصوير البطاقة في البنوك حين يتم فتح حساب، وأن موظفي البنك يقومون بالاطلاع فقط على بيانات البطاقة، ثم يتم إرجاعها.

ونوهت كذلك على أنه لا يتم تجديد البطاقات إلا في الفترة قبل ميعاد انتهائها بـ 180 يوم، وتستغرق نحو 5 أيام عمل لإصدارها.