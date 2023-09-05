ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على مواطن مخالف لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، بحوزته بندقية نارية، و (109) ذخائر نارية، وبندقية هوائية، و (1575) ذخيرة هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية (80) ألف ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.