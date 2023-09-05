دعت سفارة المملكة لدى الكويت المواطنين لسداد المديونيات المستحقة عليهم لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل السفر خارج الكويت.

ونشرت سفارة المملكة عبر حسابها على موقع التواصل إكس البيان الصادر من وزارة الداخلية الكويتية حول تفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب قبل المغادرة.

وقالت : تود السفارة التأكيد على جميع المواطنين الكرام المقيمين في دولة الكويت بضرورة سداد المديونيات المستحقة لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وذلك قبل السفر خارج الكويت، وسدادها يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة، أو تطبيق سهل، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.