حضر النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق ⁧‫الاتحاد، اليوم الثلاثاء‬⁩ إلى حفل قرعة كأس العالم للأندية، مُرتديًا الثوب .

ويشهد مونديال الأندية 2023، مشاركة 7 أندية وهى: الاتحاد بطل دوري روشن والأهلى المصري ، وممثل البلد المضيف، أوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا، أوكلاند سيتي النيوزلندي، بطل أوقيانوسيا، كلوب ليون المكسيكي بطل كونكاكاف، ومانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، بالإضافة إلى الفريق الفائز بكأس كوبا ليبرتادوريس 2023 والذى لم يتحدد حتى الآن.

وتنطلق منافسات المسابقة التي تجمع أبطال القارات حول العالم، في مدينة جدة، بالفترة من 12 ديسمبر حتى 22 من الشهر ذاته.