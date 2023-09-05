قدمت مقيمة أمريكية عدة إرشادات باللغة العربية حول أضرار التدخين.

وقالت الفتاة الأمريكية، في مقطع فيديو، أنه مع الوقت من التدخين تشعر بالقلق بشكل أمر وتصبح تريد أن تستمر في التدخين، وعبر الوقت تتغير الكيماويات في الدماغ.