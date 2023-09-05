توقع نجم الأهلي المصري السابق حسام غالي بأن فريقه سيقابل فريق الاتحاد في ربع نهائي كأس العالم للأندية

وقال حسام غالي :” أعتقد إننا سنقابل الاتحاد في مباراة ستكون قوية، كما أن الأهلي معروف بدوافعه القوية ورغبته الدائمة في الفوز”

وكُلف حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري ، بالقدوم إلى المملكة ، لحضور قرعة كأس العالم للأندية، التي أجريت اليوم الثلاثاء، لتحديد مواجهات مونديال الأندية.