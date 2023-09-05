توقع نجم الأهلي المصري السابق حسام غالي بأن فريقه سيقابل فريق الاتحاد في ربع نهائي كأس العالم للأندية
وقال حسام غالي :” أعتقد إننا سنقابل الاتحاد في مباراة ستكون قوية، كما أن الأهلي معروف بدوافعه القوية ورغبته الدائمة في الفوز”
وكُلف حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري ، بالقدوم إلى المملكة ، لحضور قرعة كأس العالم للأندية، التي أجريت اليوم الثلاثاء، لتحديد مواجهات مونديال الأندية.
حسام غالي – لاعب الأهلي المصري سابقًا:
أتوقع بأننا سنقابل الاتحاد في ربع النهائي#SSC pic.twitter.com/quntFyLPl9
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 5, 2023
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