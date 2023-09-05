ضبطت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء قائد مركبة ظهر في محتوى مرئي يرتكب مخالفة الوقوف في منتصف الطريق وعرقلة حركة السير، معرضًا حياة الآخرين للخطر.

وأكد المرور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس :”أنه تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.”