كشفت قرعة كأس العالم للأندية أن الفائز من مواجهة الاتحاد‬⁩ وأوكلاند سيتي النيوزلندي يلاقي ⁧‫الأهلي المصري‬⁩ في ربع النهائي، بينما أوراوا ريدز الياباني يلاقي كلوب ليون المكسيكي.

وأوضحت القرعة أنه في حال وصول نادي ⁧‫الاتحاد‬⁩ لنصف نهائي مونديال الأندية فإنه سيلاقي بطل أمريكا الجنوبية.

وتنطلق منافسات المسابقة التي تجمع أبطال القارات حول العالم، في مدينة جدة، بالفترة من 12 ديسمبر حتى 22 من الشهر ذاته.

ويشارك الاتحاد للمرة الثانية في تاريخه بالمنافسة باعتباره بطلًا لدوري روشن، وهو مرشح فوق العادة للتتويج باللقب بعد التدعيمات الصيفية الهائلة وفي مقدمتها بطل النسخة الماضية، كريم بنزيما.