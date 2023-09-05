أكدت وكالة بلومبيرغ أن شركة GCL الصينينة، تجري مباحثاتها مع المملكة لإنشاء أول مصنع لها خارج الصين، وتوقعات ببدء العمل في 2025.

ويختص هذا المصنع في تصنيع منتجات البولي سيليكون، التي تستخدم في صناعة الألواح الشمسية، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طن سنويًا.

وأكد الرئيس التنفيذي لان تيانشي أن المملكة تمتلك بنية تحتية قوية وخبرة كبيرة في الصناعات التحويلية، كما أن وفرة الشمس بها يمكن أن تحولها من أكبر دولة منتجة للنفط، إلى دولة رائدة في الطاقة الشمسية.

يذكر أن الدولتين تستهدفان توسيع نطاق تعاونهما المشترك في مجال الطاقة، حتى لا يقتصر على النفط فقط، وتعتبر الشركة الصينية هي ثاني أكبر شركة على مستوى العالم في تصنيع البولي سيلكون.