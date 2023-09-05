رفض الإنجليزي جوردن هندرسون لاعب وسط الاتفاق الكشف عن تفاصيل محادثته مع مدرب ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب.

وقال هندرسون :” يورغن كلوب كان صادقا جدًا معي، لن أخوض في تفاصيل المحادثة لأنها خاصة، وكنت أعرف أنني لن ألعب كثيرا بعد التعاقد مع لاعبين جدد، ثم جاء عرض من الاتفاق، وليفربول لم يرفض.”

وتألق هندرسون في الجولة الخامسة من دوري روشن حين صنع أول هدفين في الفوز على ضمك بنتيجة 3-1 السبت الماضي

ويحتل الاتفاق المركز الخامس في جدول دوري روشن برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر.