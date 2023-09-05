تحدث السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ، عن قرعة كأس العالم للأندية 2023 ، والتي أقيمت اليوم في مدينة جدة .

وقال إنفانتينو في تصريحات تليفزيونية: “بالتأكيد قرعة رائعة، سنشاهد مانشستر سيتي لأول مرة ، وفرق أخرى اعتدنا عليها مثل الأهلي وأوكلاند سيتي”، وفقًا لحديثه مع قناة «scc».

وأضاف : “كأس العالم للأندية بطولة هامة بمشاركة العديد من الأندية الكبيرة”.

كما أشار إلى تنظيم المملكة لمونديال الأندية 2023 ، قائلًا: “شاهدنا نسخة قطر العام الماضي وكيف انعكست على المنطقة والحضور الجماهيري ، لافتًا إلى مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم للأندية العام الماضي فهي كانت عنوان للشغف المتواجد لدى الجماهير السعودية” .

وختم حديثه: “حماس الجمهور السعودي رائع، هو جمهور حساس وعاطفي جدًا نحو كرة القدم” .

ويذكر أن كأس العالم للأندية 2023 ، ينطلق خلال الفترة من 12 ديسمبر حتى 25 من الشهر ذاته ، بمشاركة 7 أندية ، حيث يلتقي الاتحاد مع نظيره أوكلاند سيتي في مباراة افتتاح البطولة يوم 12 ديسمبر.