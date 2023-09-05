تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي عن استضافة المملكة لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال الحائلي “ما كان بالأمس حلماً أصبح اليوم واقعاً نعيشه باستضافة كبرى البطولات العالمية على أرض مملكتنا الغالية في ظل رؤية الخير والعطاء 2030 التي رسمها ويرعاها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وبإشراف سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل”.

وأضاف الحائلي “فما وصلنا له كمجلس إدارة وأجهزة فنية وإدارية ولاعبين بتحقيق الدوري الاستثنائي والوصول مرة أخرى للعالمية هو أمر معتادين عليه كاتحاديين”.

وتابع الحائلي “بإذن الله سيكون نادينا كعادته متميزاً عندما يمثل الوطن في المحافل الخارجية”.