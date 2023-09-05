تعاقدت إدارة نادي الخليج ، مع مدافع المنتخب الوطني ونادي الهلال محمد الخيبري ، في صفقة انتقال حر ، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم في منافسات الموسم الرياضي الحالي 2024-2023 ولمدة موسمين .

وفي وقت سابق ، أظهر الخيبري نيته في ترجمة ثقة الجهاز الفني والإدارة داخل المستطيل الأخضر كما أبدى سعادته بالانتقال إلى صفوف الخليج ، لافتًا إلى تقديم كل ما لديه من أجل مساعدة الفريق وشكر الخبيري إدارة الفريق على ثقتها به .

ويُذكر أن الخيبري ، نشأ في نادي الهلال وصولًا بالفريق الأول لكرة القدم ، كما مثل المنتخب الوطني من خلال الفئات السنية في العديد المناسبات .