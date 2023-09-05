أوضح الإعلامي الرياضي محمد الدويش، السبب وراء عرقلة صفقة انتقال محمد صلاح من ليفربول إلى الاتحاد حتى الآن.
وقال الدويش: “وجود شرط جزائي ( التعويض الاتفاقي ) في عقد اللاعب يمنحه حق فسخه بدفع هذا التعويض وهذا مافعله فراس البريكان حسب بيان نادي الفتح، ونيمار فعله مع برشلونة”.
وأضاف: “محمد صلاح لايوجد في عقده شرط جزائي فلابد من موافقة ليفربول “.
وكان نادي ليفربول قد أكد على ثبات موقفه فيما يخص رفضه بيع محمد صلاح.
الاتحاد ماعنده حبيب ومتنفذ لكي يأتي تعرف هم لمين لكن مايهم نبي قلب دفاع وأجنبي فقط الصفقات الملياريه والتاكيديه لكم فيه أكبر من الصفقات وقادر على كل شي مثل العام الماضي بطولتين رغم الدفع الرباعي والصفقات الخرافيه لكم لكن اراداة الله والدعاء أكرم الاتحاد ببطولتين وليس وحده
الجنووووبي. ..وعاشق الاتحاد ..كلامكم 100/100
الجنووووبي. ..وعاشق الاتحاد ..كلامكم 100/100
الجنووووبي. ..وعاشق الاتحاد ..كلامكم 100/100
الجنووووبي. ..وعاشق الاتحاد ..كلامكم 100/100
الجنووووبي. ..وعاشق الاتحاد ..كلامكم 100/100
حسب معلوماتي، صلاح يريد الهلال.
بالعربي افهموا، صلاح يريد الهلال، صلاح يريد بطولات.
كل فاشل يرمي بلاويه على الهلال الي خلص من بدري لاكن مين قالك تعاقد مع الفاشل جوتا مين الي قالك احتفظ بحمد الله والمصري المصاب وروما ياجاهل والان تبغي تغيرهم يوم طارت الطيور بارزاقها اذا ادارتك فاشله لاترمي تهمك على الهلال كل واحد مسئول عن نفسه ماشفتك تكلمت عن باقي الانديه
↙️ الدويش كبير وشيخ اعلامي السعودية والبقية لايطلق عليهم اعلاميون انما هم ( ابواق أندية) او بلغة ألطف محبين للأندية ❣
اما الاتحادين مسببين قلق خلاص عندكم بنزيما فئة A أما صلاح تستطعيون شراء عقدة ٢٥٠مليون يورو فضلا انة ان في عقدة شرط جزائي
ايوه عمي احنى على مين تلعبون المفوض حق الصندوق لم يرفع السعر الا بعد ان اقفلت الانتقالات الاوربية لاجل يرفض لفربول العرض لعدم تمكنهم من احضار البديل ولا ليش الان السعر ارتفع واسعار خيالية لانكم عارفين انهم بيرفضون بيرفضون تذكرون منصور البلوي يوم اقلتوه لانه كان يجيب تعاقدات قوية للاتحاد فاقلتوه سلام يا اعلامي
الجميع عارفين لماذا الصفقات لا تتم ⚽⚽⚽
اتوقع ان المدلل خلف اتمام الصفقه وخاصه انه يريده في الشتويه وهذا ان دل على شي ان المدلل خلف تعكير الصفقه فهذا يدل على خوفه من العميد ان يفوز في الكاس وهذا معاناته ان المدلل لا يفكر غير في نفسه وفي سمعته لا يفكر في سمعة الكره السعوديه التي يصرف لها المليارات من حكومتنا الرشيدة رعاها الله ولكن الاعمى اعمى بصيره وليس البصر فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
يعني الكابتن مسيطر عليه
صحيح اذا عرف السبب بطل العجب
يالله خذ فلسفة إعلام الفقر ، نخلص من الصرامي وجستنية والمريسيل يجينا الدويش ، تحلف انه مدير اعمال محمد صلاح
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