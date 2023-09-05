أوضح الإعلامي الرياضي محمد الدويش، السبب وراء عرقلة صفقة انتقال محمد صلاح من ليفربول إلى الاتحاد حتى الآن.

وقال الدويش: “وجود شرط جزائي ( التعويض الاتفاقي ) في عقد اللاعب يمنحه حق فسخه بدفع هذا التعويض وهذا مافعله فراس البريكان حسب بيان نادي الفتح، ونيمار فعله مع برشلونة”.

وأضاف: “محمد صلاح لايوجد في عقده شرط جزائي فلابد من موافقة ليفربول “.

وكان نادي ليفربول قد أكد على ثبات موقفه فيما يخص رفضه بيع محمد صلاح.