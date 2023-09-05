كشفت مصادر أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قرر تأخير انضمامه لمعسكر منتخب مصر.

وأضافت المصادر أن قرار صلاح جاء حتى يفكر في عرض نادي الاتحاد الجديد، وفقا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت.

والجدير بالذكر يحاول نادي الاتحاد إغراء اللاعب المصري محمد صلاح حتى يصبح “صفقة القرن”، وفي حال نجاح المفاوضات، سيصبح النجم المصري أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.