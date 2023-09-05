كشفت مصادر أن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي قرر تأخير انضمامه لمعسكر منتخب مصر.
وأضافت المصادر أن قرار صلاح جاء حتى يفكر في عرض نادي الاتحاد الجديد، وفقا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت.
والجدير بالذكر يحاول نادي الاتحاد إغراء اللاعب المصري محمد صلاح حتى يصبح “صفقة القرن”، وفي حال نجاح المفاوضات، سيصبح النجم المصري أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.
قرر تأخير انضمامه لمعسكر منتخب مصر !!!! ارحموا العقول شوي في مثل هذه الاخبار :
١- ليس للاعب الحق او الخيار في التاخر عن الانظمام للمعسكر إلا في الظروف القاهرة كالوفاة وخلافه ( فإما الالتحاق او الاعتذار عنه)
٢- فيه اختراع جديد اسمه وكيل أعمال اللاعب ، هو من يتفاوض،
٣- (حتى يفكر في عرض نادي الاتحاد الجديد) كيف يفكر وهو اصلآ كما تتحدث الانباء انه موافق على ١٥٠ وان الرفض من كلوب وليس من اللاعب وتم رفع العرض إلى ٢٠٠…خفوا علينا في الاخبار وافلام الاكشن
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