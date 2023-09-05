شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، متابعيها إطلالتها خلال تواجدها في أحد فنادق دبي، مؤكدة أنها أمضت وقتا ممتعا هناك.
ونشرت يوسف مقطع فيديو لها ظهرت ترقص خلاله، معلقة بقولها: “عودة بسيطة إلى أفضل وقت أمضيته في بلازو فيرساتشي دبي”.
يذكر أن، آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل “عالم تاني” الذي عرض في شهر يناير الماضي.
محتاجة خروف يصرف عليها
محتاجة خروف يصرف عليها
محتاجة خروف يصرف عليها
تستعرض ببلوكنتها و مضرطها هالعاهرة السافرة و جهنم و بئس المصير 😤😡😤
ابو عمار
وهي باقيلها مستقبل
كيد ضاع ايام الصبا
لها مستقبل
😁😂😁🤔