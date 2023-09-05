شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف، متابعيها إطلالتها خلال تواجدها في أحد فنادق دبي، مؤكدة أنها أمضت وقتا ممتعا هناك.

ونشرت يوسف مقطع فيديو لها ظهرت ترقص خلاله، معلقة بقولها: “عودة بسيطة إلى أفضل وقت أمضيته في بلازو فيرساتشي دبي”.

يذكر أن، آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل “عالم تاني” الذي عرض في شهر يناير الماضي.