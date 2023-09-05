أوضح الدكتور محمد الصبان المستشار النفطي الدولي ، حقيقة مسألة الحياد الصفري .
وقال الصبان ،” إن مسألة الحياد الصفري ، هي مسألة غير واقعية ، لابد أن نهتم بجميع مصادر الطاقة ، لا أقول لا نهتم بمصادر الطاقة المتجددة ، مشيرًا إلى لابد من بجميع مصادر الطاقة وزيادة إنتاجيتها” ، وفقًا لحديثه مع قناة «الإخبارية» .
وتابع :” أن الدفع بهذه الزيادة في الإنتاج فورًا بحجة أن العالم يغلي كما قال الأمين العام للأمم المتحدة ، فهذا غير واقعي” .
كما أشار إلى أن التغير المناخي يحدث منذ ملايين السنين وبالتالي تأثير النشاط الإنساني قد يكون موجود ، ولكنه محدود .
وأضاف أن إذا قمنا بتخفيض استهلاك الوقود الأحفوري ، فلن نوقف أيضاً التأثيرات للتغير المناخي ، مشيرًا إلى أن هذه أمور سياسية هدفها الضغط على الدول النامية خاصة الدول البترولية ،وذلك للتخلص من نفطها .
وتابع أن هذه التوصيات ، ليست علمية وإنما دوافع شخصية للغرب ، لذلك سيبقى عامل الضغط موجود ، مضيفًا أن الدول الغربية هي من ستدفع الثمن .
وختم حديثه: بأن حجم النفط في العالم لا يزيد عن 2% إلى 3% ، وليس هناك توسع من قبل الشركات الغربية ، فهناك تخوف من زيادة الطلب العالمي على النفط خلال السنوات القادمة.
فيديو | المستشار النفطي الدولي د. محمد الصبان: مسألة الحياد الصفري "غير واقعية" وهدفها سياسي للضغط على الدول البترولية للتخلص من نفطها#الغوار#الإخبارية pic.twitter.com/JuUCRfd1LV
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 5, 2023
فيديو | المستشار النفطي الدولي د. محمد الصبان: هناك مخاوف مستقبلية بشأن ارتفاع الطلب العالمي على النفط دون وجود طاقة فائضة لتلبية الطلب الإضافي #الغوار#الإخبارية pic.twitter.com/Miho7Ub5WO
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 5, 2023
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