أوضح المحامي رياض العنقري الأضرار التى تلحق بالطفل عند انقطاعه عن التعليم، والعقوبات التي يواجهها ولي الأمر عند غياب طفلة لمدة دون عذر.

وقال العنقري “انقطاع الطفل عن التعليم أحد صور الإيذاء ويندرج تحت الإهمال ويحاسب عليه ولي الأمر وفقا لقانون الطفل”.

وأضاف العنقري “غياب الطفل بنسبة 5% عن المدرسة دون عذر مقبول يتم بعدها استدعاء ولي الأمر حفاظا على مستوى الطفل الدراسي”.

وتابع العنقري “حال ثبوت مخالفة تغيب الطالب عن المدرسة لمدة دون عذر يحال ولي الأمر إلى النيابة العامة”.

واستكمل العنقري: السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال على ولي الأمر في حال ثبوت مخالفة تغيب الطالب عن المدرسة مدة دون عذر.

فيديو | المحامي رياض العنقري: السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال على ولي الأمر في حال ثبوت مخالفة تغيب الطالب عن المدرسة مدة دون عذر #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/UrNayDD3ZO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 5, 2023

فيديو | المحامي رياض العنقري: انقطاع الطفل عن التعليم أحد صور الإيذاء ويندرج تحت الإهمال ويحاسب عليه ولي الأمر وفقا لقانون الطفل #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/hGoHgwVUvh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 5, 2023