أصدرت رابطة ألتراس نادي إشبيلية الأسباني ، اليوم الثلاثاء ، بيانًا ترفض فيه عودة المدافع المخضرم سيرجيو راموس إلى الفريق .

وقال الألتراس في بيانه ، ” مجرد اقتراح هذه الصفقة يعد قلة احترام لقيمنا العظيمة ، لافتًا إلى أن الآلاف من مشجعينا تعرضوا للاحتقار من قبل راموس” .

وتابع البيان :”ألتراس إشبيلية لن يتعرض لراموس بالإهانة لكنه لن يدعمه” .

وقد أعلن نادي إشبيلية ، عودة المدافع المخضرم ، لصفوف الفريق الأندلسى فى صفقة مجانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، بعد 18 عامًا من مغادرة الفريق وانتقاله إلى ريال مدريد في 2005 ، ومنه إلى باريس سان جيرمان في آخر موسمين .