أعلن الاتحاد الأسباني لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء ، إقالة خورخي فيلدا المدير الفني لمنتخب إسبانيا للسيدات.

وقد ، تقدم الاتحاد الأسباني ، باعتذار رسمي لكل من الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي ولكل لاعبات كرة القدم المنتخب الأسباني والإنجليزي والجمهور في كل أنحاء العالم بسبب السلوك الغير مقبول من رئيس الاتحاد لويس روبياليس.

وجاء ذلك ، بعدما أعلن الجهاز الفني بالكامل لمنتخب سيدات أسبانيا استقالته احتجاجًا على وجود لويس روبياليس كرئيس للاتحاد الإسباني لكرة القدم ، وأن جميع أفراد الجهاز الفني ، قد تجمعوا باستقالة جماعية فيما عدا المدير الفني خروخي فيلدا .

ويُذكر أن رئيس الاتحاد قام بتقبيل لاعبة منتخب أسبانيا جينيفر هيرموسو ، أثناء مراسم تتويج المنتخب الأسباني للسيدات بكأس العالم.